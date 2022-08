Calenda lo scorpione e Letta la rana. Era già tutto scritto (Di lunedì 8 agosto 2022) Se il segretario Pd avesse letto il libro-manifesto del leader di Azione avrebbe capito in anticipo come andava a finire Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 agosto 2022) Se il segretario Pd avesse letto il libro-manifesto del leader di Azione avrebbe capito in anticipo come andava a finire

HuffPostItalia : Calenda lo scorpione e Letta la rana. Era già tutto scritto - Alexfacchinetti : ????Calenda cambio Tutto, ?? Sicuramente messo alle strette dai nuovi forzisti per via che in 3 non ci stanno su una p… - Claudio74545944 : La possibile alleanza tra Calenda e Renzi fa pensare ad una variante della celebre storiella della Rana e dello Sco… - Novacula_Occami : @hardcorejudas Proprio 5 giorni fa avevo scritto un tweet su Calenda e la favola dello scorpione. In effetti pensav… - RodionNikov : Caro #Calenda, capisco la difficoltà di stare dentro un’alleanza con personaggi come Fratoianni e Bonelli, ma non t… -