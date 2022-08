MotoGP su TV8, GP Gran Bretagna 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 7 agosto 2022) Pronti per tornare ad assistere a una gara di MotoGP? Oggi, a 43 giorni di distanza dalle competizioni di Assen, il Motomondiale torna finalmente a fare sul serio a Silverstone, dove andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna. Dato curioso, si correrà sulla pista più lunga del calendario. L’impianto edificato nel Northamptonshire misura infatti 5.900 metri ed è l’unico il cui giro avvicina i 6 km! A proposito di giri, o lap come direbbero gli autoctoni, non bisogna dimenticare come Fabio Quartararo dovrà scontare una sanzione differita per il contatto con Aleix Espargarò in Olanda. Al francese, la cui caduta di Assen ha condizionato anche la prova dello spagnolo, è stato comminato un long lap penalty da osservare in Gran Bretagna. Dunque El Diablo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Pronti per tornare ad assistere a unadi? Oggi, a 43 giorni di distanza dalle competizioni di Assen, il Motomondiale torna finalmente a fare sul serio a Silverstone, dove andrà in scena ilPremio di. Dato curioso, si correrà sulla pista più lunga del calendario. L’impianto edificato nel Northamptonshire misura infatti 5.900 metri ed è l’unico il cui giro avvicina i 6 km! A proposito di giri, o lap come direbbero gli autoctoni, non bisogna dimenticare come Fabio Quartararo dovrà scontare una sanzioneper il contatto con Aleix Espargarò in Olanda. Al francese, la cui caduta di Assen ha condizionato anche la prova dello spagnolo, è stato comminato un long lap penalty da osservare in. Dunque El Diablo ...

