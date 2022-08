LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Lopez comanda su Canet, Fernandez e Ogura, faticano gli italiani (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 giri: in questo momento Fernandez sarebbe in vetta alla generale, Vietti terzo a -9 -9 giri: gli italiani arrancano… Arbolino viene passato da Roberts, quindi Vietti nono accusa 1.4 dal milanese -9 giri: Alonso Lopez allunga! Il suo margine ora è di 9 decimi su Canet, mentre Fernandez attacca Ogura e lo passa! -10 giri: Arbolino non riesce a ricongiungersi con il gruppo di testa, mentre Vietti a sua volta perde terreno da Roberts -10 giri: Alonso Lopez non molla di un centimetro gira in 2:04.9 e tiene mezzo secondo su Canet, quindi Ogura e il resto del gruppo. Intanto cade Ramirez e finisce la sua gara. -11 giri: Fernandez sbaglia alla Vale ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9 giri: in questo momentosarebbe in vetta alla generale, Vietti terzo a -9 -9 giri: gliarrancano… Arbolino viene passato da Roberts, quindi Vietti nono accusa 1.4 dal milanese -9 giri: Alonsoallunga! Il suo margine ora è di 9 decimi su, mentreattaccae lo passa! -10 giri: Arbolino non riesce a ricongiungersi con il gruppo di testa, mentre Vietti a sua volta perde terreno da Roberts -10 giri: Alonsonon molla di un centimetro gira in 2:04.9 e tiene mezzo secondo su, quindie il resto del gruppo. Intanto cade Ramirez e finisce la sua gara. -11 giri:sbaglia alla Vale ...

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: alle 15.30 la gara Fernandez dalla pole Vietti per la rimonta -… - antonionota5 : #MotoGP #BritishGP grande gara di Pecco #Bagnaia 1° oltre ogni aspettativa l’altro ducatista #Miller 3° seconda una… - OA_Sport : LIVE #Moto2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: alle 15.30 la gara, #Fernandez dalla pole, #Vietti per la rimonta… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: scatta il warm-up si lavora in direzione della gara - #Moto2… - OA_Sport : LIVE #Moto2, #BritishGP 2022 in DIRETTA: si parte con il warm-up, #Vietti lancia la sfida a #Fernandez e #Ogura -