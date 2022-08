Calenda rompe con Letta e il Pd: 'Non mi sento a mio agio con chi ha votato 54 volte la sfiducia a Draghi' (Di domenica 7 agosto 2022) Pochi giorni dopo l'annuncio del suo accordo con Enrico Letta , Carlo Calenda cambia idea: non andrà più alle elezioni in alleanza col Pd. Il leader di Azione, a Mezz'ora in più su Rai3, ha infatti ... Leggi su leggo (Di domenica 7 agosto 2022) Pochi giorni dopo l'annuncio del suo accordo con Enrico, Carlocambia idea: non andrà più alle elezioni in alleanza col Pd. Il leader di Azione, a Mezz'ora in più su Rai3, ha infatti ...

