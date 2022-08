Napoli - Espanyol 0-0 Contini in evidenza!

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 6 agosto 2022) Finisce 0-0 la quarta e ultima amichevole internazionale dela Castel di Sangro contro l'. Come riporta il sito ufficile del, è stata una partita per la quale la parola amichevole è scritta solo in referto, almeno per i catalani che non contemplano esattamente il termine "amistoso" e infilano dentro gli ingredienti agonistici di una partita vera e ruvida. Ad una settimana dall'inizio del campionato ci può anche stare per gli azzurri, ma probabilmente se fosse stato un incontro ufficiale gli spagnoli non avrebbero finito la partita in 11. Il match, che diventa un ossimoro unito al connotato anglofono di "friendly", evidenzia comunque unpronto alla battaglia sportiva, ma anche superiore sotto il profilo tecnico. Gli azzurri creano un numero superiore di azioni da gol, soprattutto nel ...