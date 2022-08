Letta ammette: l’ammucchiata non serve a governare (Di sabato 6 agosto 2022) Quando accuseranno il centrodestra di pensare solo alle poltrone, quando rinomineranno “l’agenda Draghi”, quando predicheranno “l’interesse del Paese”, ecco: voi ricordategli questa calda prima settimana di agosto. Di come, anziché ragionare sui programmi per l’Italia che verrà, a sinistra si sono scannati per giorni, prima Calenda contro Letta, poi Letta con Calenda, infine Carletto contro Fratoianni e infine Fratoianni con Calenda. Tutti contro tutti, tutti insieme a tutti. Il mercato delle vacche è finito: gli elettori moderati ora lo sanno, che se votano Azione finiranno col dare un posticino a Sinistra Italia. Dopo una giornata di tensioni, l’accordo è stato stipulato nel pomeriggio. Si tratta di un patto elettorale che riguarda i collegi uninominali: Pd, Alleanza Verdi Europei e Sinistra Italiana presenteranno “candidati unitari” agli elettori, ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 6 agosto 2022) Quando accuseranno il centrodestra di pensare solo alle poltrone, quando rinomineranno “l’agenda Draghi”, quando predicheranno “l’interesse del Paese”, ecco: voi ricordategli questa calda prima settimana di agosto. Di come, anziché ragionare sui programmi per l’Italia che verrà, a sinistra si sono scannati per giorni, prima Calenda contro, poicon Calenda, infine Carletto contro Fratoianni e infine Fratoianni con Calenda. Tutti contro tutti, tutti insieme a tutti. Il mercato delle vacche è finito: gli elettori moderati ora lo sanno, che se votano Azione finiranno col dare un posticino a Sinistra Italia. Dopo una giornata di tensioni, l’accordo è stato stipulato nel pomeriggio. Si tratta di un patto elettorale che riguarda i collegi uninominali: Pd, Alleanza Verdi Europei e Sinistra Italiana presenteranno “candidati unitari” agli elettori, ...

