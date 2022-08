Julian Nagelsmann, è polemica per la relazione con una giornalista: interviene il Bayern Monaco (Di sabato 6 agosto 2022) Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, si è innamorato di una giornalista della Bild. Lei è Lena Wurzenberger e si occupa di sport per il più diffuso quotidiano tedesco. La scintilla tra i due ha spinto Negelsmann a lasciare la moglie che lo affiancava da dieci anni e dalla quale ha avuto un figlio. La relazione però ha scatenato perplessità e polemiche in Baviera, in particolare per il fatto che Wurzenberger, fino all’inizio della storia d’amore con il tecnico, si occupava proprio di seguire il Bayern Monaco. In conferenza stampa è stato chiesto al tecnico se non ci sia “il rischio che lui possa confidarle qualche segreto del club calcistico”. Alla domanda Nagelsmann ha risposto: “Capisco che il dubbio possa nascere ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022), allenatore del, si è innamorato di unadella Bild. Lei è Lena Wurzenberger e si occupa di sport per il più diffuso quotidiano tedesco. La scintilla tra i due ha spinto Negelsmann a lasciare la moglie che lo affiancava da dieci anni e dalla quale ha avuto un figlio. Laperò ha scatenato perplessità e polemiche in Baviera, in particolare per il fatto che Wurzenberger, fino all’inizio della storia d’amore con il tecnico, si occupava proprio di seguire il. In conferenza stampa è stato chiesto al tecnico se non ci sia “il rischio che lui possa confidarle qualche segreto del club calcistico”. Alla domandaha risposto: “Capisco che il dubbio possa nascere ma non ...

