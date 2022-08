Bianchi: «Maradona è come il jazz, è improvvisazione. Non si adattava alla tattica» (Di sabato 6 agosto 2022) Tu apri stamattina “Robinson” – il noto supplemento letterario de la Repubblica – e scopri che una delle rubriche più seguite ed attese dai lettori – “Straparlando” – è dedicata all’allenatore del Napoli del primo scudetto, quell’Ottavio Bianchi che costituì la variante necessaria – e nel finale del soggiorno partenopeo repellente ad alcuni giocatori – di quella magica stagione azzurra. Nella prima parte dell’intervista Bianchi si sofferma sulla sua vita calcistica e ricorda quando venne a Napoli da mediano per giocare con Zoff, Juliano e Sivori: “Figurati che il presidente onorario Achille Lauro volle conoscermi, ‘men ritto che si tuost’ e gliè vulut pure assai (mi hanno detto che ti sei fatto valere e che hai preteso anche molto per essere tesserato da noi’)”. Poi il rapporto con il Pibe de Oro, ma è molto restio a parlarne dopo la sua morte, “le ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Tu apri stamattina “Robinson” – il noto supplemento letterario de la Repubblica – e scopri che una delle rubriche più seguite ed attese dai lettori – “Straparlando” – è dedicata all’allenatore del Napoli del primo scudetto, quell’Ottavioche costituì la variante necessaria – e nel finale del soggiorno partenopeo repellente ad alcuni giocatori – di quella magica stagione azzurra. Nella prima parte dell’intervistasi sofferma sulla sua vita calcistica e ricorda quando venne a Napoli da mediano per giocare con Zoff, Juliano e Sivori: “Figurati che il presidente onorario Achille Lauro volle conoscermi, ‘men ritto che si tuost’ e gliè vulut pure assai (mi hanno detto che ti sei fatto valere e che hai preteso anche molto per essere tesserato da noi’)”. Poi il rapporto con il Pibe de Oro, ma è molto restio a parlarne dopo la sua morte, “le ...

