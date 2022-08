WTA Mubadala | Gauff - Osaka 6 - 4 6 - 4 | gli highlights

Corriere dello Sport

Alla giovane statunitense impiega due set, ma 8 match point, per avere la meglio sulla ex numero uno: finisce 6 - 4 6 - 4. Guarda gli ...La spagnola piega Mandlik al terzo, la tunisina batte Keys in due set. ROMA - Paula Badosa e Ons Jabeur sono approdate ai quarti di finale del "Silicon Valley Classic", torneo500 dotato di un montepremi pari a 757.900 dollari in scena sui campi in cemento del campus della San Jose State University, in California, negli Usa. La ... Wta San Jose, Badosa e Jabeur accedono ai quarti Al WTA Mubadala la giovane statunitense impiega due set ma 8 match point per avere la meglio sulla ex numero uno ...Amanda approccia in modo discontinuo, ma poi è brava a mettere in evidenza i limiti negli spostamenti della “Regina di Ghiaccio”. Jabeur batte Keys, Badosa evita l’eliminazione per un soffio Al Mubada ...