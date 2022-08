Rubano un’auto e sfrecciano a tutta velocità in autostrada: arrestata banda (Di venerdì 5 agosto 2022) Una mattinata a dir poco rocambolesca, all’insegna di un inseguimento degno di un film quella trascorsa ieri sull’autostrada Roma-Civitavecchia. Hanno dapprima provato a rubare un auto, poi si sono dati alla fuga, un folle inseguimento poi terminato con l’arresto dei malviventi. Leggi anche: Roma, rapinano un negozio armati di pistola e sfondano un posto di blocco: il folle inseguimento Folle inseguimento in autostrada: i fatti I fatti sono sono avvenuti ieri intorno alle 10.30 a Santa Marinella e precisamente all’angolo con lo svincolo autostradale Roma- Civitavecchia. Qui quattro persone hanno tentato di rubare un’auto posteggiata nel parcheggio di un esercizio commerciale dandosi poi ad una folle fuga. Il fermo Imboccata l’autostrada in direzione Roma con tanto di manovre azzardate e pericolose, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) Una mattinata a dir poco rocambolesca, all’insegna di un inseguimento degno di un film quella trascorsa ieri sull’Roma-Civitavecchia. Hanno dapprima provato a rubare un auto, poi si sono dati alla fuga, un folle inseguimento poi terminato con l’arresto dei malviventi. Leggi anche: Roma, rapinano un negozio armati di pistola e sfondano un posto di blocco: il folle inseguimento Folle inseguimento in: i fatti I fatti sono sono avvenuti ieri intorno alle 10.30 a Santa Marinella e precisamente all’angolo con lo svincolole Roma- Civitavecchia. Qui quattro persone hanno tentato di rubareposteggiata nel parcheggio di un esercizio commerciale dandosi poi ad una folle fuga. Il fermo Imboccata l’in direzione Roma con tanto di manovre azzardate e pericolose, ...

