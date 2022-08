Restomod - Autoart 993R | una 911 all' ennesima potenza

(Di venerdì 5 agosto 2022) Paul Stephens ha guidato la sua prima Porsche all'età di nove anni e ha comprato la sua prima 911 poco più che maggiorenne. Venticinque anni fa, alla fine degli anni Novanta, ha aperto il suo business, offrendo ai propri clienti le supercar di Stoccarda e tutti i servizi necessari al loro mantenimento. Nel 2002, poi, ha deciso di fare un ulteriore passo avanti e dare sfogo alla propria "vision" personale dando vita allae specializzandosi nella reinterpretazione del mito 911. Come nasce la. L'ultima creazione dell'atelier è la. Un veicolo realizzato completamente su misura per un facoltoso cliente, partendo dall'ultima icona Porsche raffreddata ad aria. Lui, super appassionato di Porsche, proprietario di parecchie Carrera dal 1965 a oggi, alcune della quali pronto pista, aveva le idee ben chiare su come dovesse essere ...

La993R è una sorta di 993 RS modello che nasceva a Stoccarda con le omologhe necessarie ... che abbiamo iniziato a convertire all'inizio degli anni 2000, è diventata un must tra i...993R: ildella 911 serie 993 raffreddata ad aria UNA CARRERA 2 COME BASE DI PARTENZA La993R , questo il nome, combina una carrozzeria modificata della Carrera 2 standard ...L’atelier di Paul Stephens ha messo mano, su richiesta di un cliente, all’ultima 911 raffreddata ad aria, alleggerendola e modificando il suo flat six ...C’è chi si deve adeguare alle leggi e chi, bonifico alla mano (sullo smartphone), può concedersi il lusso di continuare a divertirsi come prima. Sì, ok, spendendo un po’ di più, ma che problema c’è S ...