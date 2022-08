Rosario Fiorello ritorna in tv con uno show famosissimo? La trattativa in RAI è aperta (Di giovedì 4 agosto 2022) È da diverso tempo che non viene affidato a Fiorello uno show tutto suo. Le cose, però, a quanto pare starebbero per cambiare. In molti, infatti, vociferano di un suo ritorno in TV in grande stile. Vediamo cosa sta accadendo Nei corridoi di viale Mazzini corrono voci incontrollate di una ritorno di Rosario Fiorello in televisione. Sembra proprio che gli verrà affidato un programma televisivo tutto suo dopo diverso tempo. Tutti allora ricorderanno quanto fortunati siano stati gli show a cui è stato al timone. Sorvolando addirittura sul successo straordinario che riscosse all’epoca di “Karaoke”, possiamo annoverare davvero moltissimi programmi televisivi di cui è stato la grande fortuna. “Stasera pago io”, ad esempio, è stato uno dei varietà con il maggiore riscontro di pubblico di quegli anni. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 4 agosto 2022) È da diverso tempo che non viene affidato aunotutto suo. Le cose, però, a quanto pare starebbero per cambiare. In molti, infatti, vociferano di un suo ritorno in TV in grande stile. Vediamo cosa sta accadendo Nei corridoi di viale Mazzini corrono voci incontrollate di una ritorno diin televisione. Sembra proprio che gli verrà affidato un programma televisivo tutto suo dopo diverso tempo. Tutti allora ricorderanno quanto fortunati siano stati glia cui è stato al timone. Sorvolando addirittura sul successo straordinario che riscosse all’epoca di “Karaoke”, possiamo annoverare davvero moltissimi programmi televisivi di cui è stato la grande fortuna. “Stasera pago io”, ad esempio, è stato uno dei varietà con il maggiore riscontro di pubblico di quegli anni. ...

marcoluci1 : RT @Cinguetterai: Rosario Fiorello nel mattino di Rai 1? Non affiancherà Amadeus a #Sanremo2023, ma realizzerà un nuovo progetto su Rai 1.… - DCedri : RT @Cinguetterai: Rosario Fiorello nel mattino di Rai 1? Non affiancherà Amadeus a #Sanremo2023, ma realizzerà un nuovo progetto su Rai 1.… - lauraconlange : RT @Cinguetterai: Rosario Fiorello nel mattino di Rai 1? Non affiancherà Amadeus a #Sanremo2023, ma realizzerà un nuovo progetto su Rai 1.… - borraccino_ : RT @Cinguetterai: Rosario Fiorello nel mattino di Rai 1? Non affiancherà Amadeus a #Sanremo2023, ma realizzerà un nuovo progetto su Rai 1.… - an12frnc : RT @Cinguetterai: Rosario Fiorello nel mattino di Rai 1? Non affiancherà Amadeus a #Sanremo2023, ma realizzerà un nuovo progetto su Rai 1.… -