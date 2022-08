L’incontro tra Harry e Carlo durò 10 minuti e fu un disastro: la verità (Di giovedì 4 agosto 2022) Ormai è confermato: durante il Giubileo di Platino è avvenuto un incontro tra Harry e Carlo e le cose non avrebbero potuto andare peggio. Il Principe Carlo non vedeva suo figlio da diverso tempo ma i doveri reali avevano costretto Harry a raggiungere di nuovo Londra per festeggiare con la nonna il Giubileo di Platino. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 agosto 2022) Ormai è confermato: durante il Giubileo di Platino è avvenuto un incontro trae le cose non avrebbero potuto andare peggio. Il Principenon vedeva suo figlio da diverso tempo ma i doveri reali avevano costrettoa raggiungere di nuovo Londra per festeggiare con la nonna il Giubileo di Platino. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

DiMarzio : #Calciomercato | Le mosse della @juventusfc dopo l'incontro tra società e #Allegri: da #Kostic a #Paredes e #Morata - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, cena in corso tra @Alexis_Sanchez e l'agente #Felicevich - fattoquotidiano : VERSO IL VOTO - ACCOZZAGLIA ALLA CARLONA - Tormentone. Stamattina l’incontro tra i 2 leader Decisivo il passo indie… - ivana53M : RT @AngeloBonelli1: L’alleanza Verdi e Sinistra ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con il Pd. In relazione alle notizie di ieri, regi… - sportli26181512 : Del Piero-Di Maria, incontro social e sfida a suon di tiri in porta: Gustoso siparietto tra la leggenda bianconera… -