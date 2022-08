Henry in Italia: diventerà l’azionista di una squadra (Di giovedì 4 agosto 2022) Thierry Henry è pronto a sbarcare in Italia. Il campione francese molto presto comincerà una nuova avventura. Questa volta, però, non da calciatore. diventerà, infatti, azionista di un club di Serie B. Proprio 23 anni fa esatti, oggi, Henry cominciò la sua avventura in Premier League all’Arsenal. Sempre con i Gunners, l’ex calciatore della nazionale francese ha giocato con Cesc Fabregas. Adesso, però, per i due è arrivato il momento di ritrovarsi. Como Henry Fabregas In questi ultimi minuti, infatti, SkySport ha riportato che Henry preleverà delle azioni del Como e ritroverà proprio Fabregas che ricordiamo, oltre ad aver firmato un contratto da calciatore, ha anche acquisito delle azioni del club lombardo. Che dire, il Como sta vivendo una vera e propria favola. Dopo un ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022) Thierryè pronto a sbarcare in. Il campione francese molto presto comincerà una nuova avventura. Questa volta, però, non da calciatore., infatti, azionista di un club di Serie B. Proprio 23 anni fa esatti, oggi,cominciò la sua avventura in Premier League all’Arsenal. Sempre con i Gunners, l’ex calciatore della nazionale francese ha giocato con Cesc Fabregas. Adesso, però, per i due è arrivato il momento di ritrovarsi. ComoFabregas In questi ultimi minuti, infatti, SkySport ha riportato chepreleverà delle azioni del Como e ritroverà proprio Fabregas che ricordiamo, oltre ad aver firmato un contratto da calciatore, ha anche acquisito delle azioni del club lombardo. Che dire, il Como sta vivendo una vera e propria favola. Dopo un ...

Henry_whites : RT @ilCoperchio: Italia. Crisi o non crisi, guerra o non guerra, virus o non virus, voto o non voto. È agosto ... e in TV, i soliti trombo… - rominapetrini2 : L'#Energia Spirituale non si può comprare. (Dedicata a Henry Kissinger) A.a #Yahweh Dio nazionale a partire dall'… - LuigiRa71797000 : @Henry_whites @a_meluzzi Aspetta, sono due cose distinte: - LuigiRa71797000 : @Henry_whites @a_meluzzi Se vai nel sito di Alternativa per l'Italia, nella struttura, come segretario, trovi Antonio Maria Rinaldi. - Fantacalcio : Verona, Henry: 'Per l'Hellas ho detto no agli USA, ora voglio andare in doppia cifra' -