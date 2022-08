Draghi | crescita straordinaria ma nubi all’orizzonte Intollerabile elusione sulla tassa extraprofitti | su Ita deciderà questo governo

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il premier in conferenza stampa: nel decreto Aiuti-bis misure per 17 miliardi, sono certo qualunquerispetterà impegni Pnrr, punto a consegnare a prossimo esecutivo gli obiettivi del 2022

Italia prima nel mondo per crescita del PIL guidato dal Governo Draghi. L'eredità Draghi, una crescita da primato. Dalla crescita raggiunta dall'Italia, agli obiettivi centrati senza scostamenti di bilancio. Con Draghi record di occupazione, diminuzione debito, crescita Pil superiore alla media europea, dipendenza gas russa ridotta.

già manca, eppure è ancora a palazzo Chigi, e non a scaldare la sedia. Ci sono i fatti a ... Occupazione record, riduzione della dipendenza del gas dalla Russia,che continua, e ieri il ...ROMA - "Ci sono nuvole all'orizzonte", dice Mario. Ed è un ammonimento a chi verrà dopo, a chi "sogna" di vincere le elezioni. Il presidente ... le pensioni, da 17 miliardi, vanta una "...Il governo vara il dl Aiuti. Diciassette miliardi destinati a famiglie e imprese. Sarcasmo per i leader politici: "Vi auguro di realizzare i vostri sogni" ...Il Partito democratico non ha capito che l’attuale presidente del Consiglio è uno spartiacque, un confine tra un prima e un dopo. Invece min considera una parentesi, mancando l’appuntamento con i desi ...