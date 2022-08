Basket: Brittney Griner condannata a oltre 9 anni di prigione in Russia. E per la star WNBA c’è un retroscena… (Di giovedì 4 agosto 2022) Continua, ed è sempre più di dimensioni enormi, la vicenda di Brittney Griner. La superstar della WNBA, giocatrice che ha cambiato tutta l’interpretazione del ruolo di centro con le sue imponenti doti fisiche, ha subito una condanna a 9 anni e mezzo di prigione, con annessa multa di un milione di rubli (che, oggi, valgono poco più di 16.000 dollari), per possesso di olio di cannabis trovato nei suoi bagagli quand’era all’aeroporto di Mosca. La stella delle Phoenix Mercury, in carcere dallo scorso febbraio, all’inizio di luglio aveva riconosciuto di possedere quella droga, ma non per consumarla, bensì per cura del dolore, senza dunque la volontà di violare la legge russa. Il caso è rimbalzato dalla Russia agli Stati Uniti anche per via del contesto in cui è avvenuto ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Continua, ed è sempre più di dimensioni enormi, la vicenda di. La superdella, giocatrice che ha cambiato tutta l’interpretazione del ruolo di centro con le sue imponenti doti fisiche, ha subito una condanna a 9e mezzo di, con annessa multa di un milione di rubli (che, oggi, valgono poco più di 16.000 dollari), per possesso di olio di cannabis trovato nei suoi bagagli quand’era all’aeroporto di Mosca. La stella delle Phoenix Mercury, in carcere dallo scorso febbraio, all’inizio di luglio aveva riconosciuto di possedere quella droga, ma non per consumarla, bensì per cura del dolore, senza dunque la volontà di violare la legge russa. Il caso è rimbalzato dallaagli Stati Uniti anche per via del contesto in cui è avvenuto ...

