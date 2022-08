Malattie rare, Macchia (Omar): "Governo ha meno di 2 mesi per fare suo dovere" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos Salute) - "Due milioni di malati rari, le loro famiglie e le associazioni che le rappresentano avevano riposto delle speranze su questo Governo: per ora non possono che dirsi delusi. La specifica delega data dal... Leggi su europa.today (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos Salute) - "Due milioni di malati rari, le loro famiglie e le associazioni che le rappresentano avevano riposto delle speranze su questo: per ora non possono che dirsi delusi. La specifica delega data dal...

heliandros : Io la Guillain Barré me la immagino come la sindrome per cui uno improvvisamente comincia a cantare canzoni frances… - emergency_live : Malattie rare: all’economista russo Anatoly Chubais diagnosticata la sindrome di Guillain Barrè - AntonioPinna11 : RT @OssMalattieRare: Le richieste delle oltre 320 associazioni dell’Alleanza Malattia Rare sono poche e chiare e riguardano: il #DecretoTa… - superabileinail : #MalattieRare, @OssMalattieRare: 'Il governo ha meno di due mesi per fare il suo dovere'. Tra le principali richie… - lifestyleblogit : Malattie rare, Macchia (Omar): 'Governo ha meno di 2 mesi per fare suo dovere' - -