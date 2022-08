Letslie Tebogo vola in 9?91 sui 100 metri ai Mondiali Under 20: nuovo record di categoria – VIDEO (Di mercoledì 3 agosto 2022) Letslie Tebogo è il nuovo talento emergente dei 100 metri. Il botswano ha dimostrato le sue qualità ai Mondiali Under 20 di Cali, in Colombia, facendo registrare il nuovo record del mondo di categoria in 9?91. Il 19enne caraibico ha dominato la finale permettendosi anche il lusso di girarsi con anticipo verso gli avversari e festeggiare. Nonostante questo ha ottenuto il primato mondiale migliorando il suo precedente 9?96 siglato nel 2022 al meeting di Gaborone. Una prestazione eccezionale che lascia l’amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere il suo tempo se non avesse rallentato. L’argento è andato al giamaicano Bouwahjgie Nkrumie che in 10?01 ha migliorato il record nazionale Under 20. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022)è iltalento emergente dei 100. Il botswano ha dimostrato le sue qualità ai20 di Cali, in Colombia, facendo registrare ildel mondo diin 9?91. Il 19enne caraibico ha dominato la finale permettendosi anche il lusso di girarsi con anticipo verso gli avversari e festeggiare. Nonostante questo ha ottenuto il primato mondiale migliorando il suo precedente 9?96 siglato nel 2022 al meeting di Gaborone. Una prestazione eccezionale che lascia l’amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere il suo tempo se non avesse rallentato. L’argento è andato al giamaicano Bouwahjgie Nkrumie che in 10?01 ha migliorato ilnazionale20. ...

fattoquotidiano : Letslie Tebogo vola in 9?91 sui 100 metri ai Mondiali Under 20: nuovo record di categoria – VIDEO - Eurosport_IT : Diciamo che la personalità non gli manca ???????? #Tebogo | #WorldAthleticsU20 -

Atletica, Mondiali Under 20: Mitico Letslie Tebogo nei 100 metri, record Under 20 in 9.91 fermandosi sul traguardo Eurosport IT Atletica, Mondiali Under 20: Mitico Letslie Tebogo nei 100 metri, record Under 20 in 9 L'argento va al giamaicano Nkrumie, autore del nuovo recordo nazionale Under 20 in 10'01. Letslie Tebogo è la nuova next big thing della velocità. Il botswano domina in maniera incontrastata la finale ... Mondiali U20 di atletica: Furlani settimo nel lungo Quarto lo statunitense Curtis Williams (7,86/+0.8), quinto l'irlandese Reece Ademola (7,83/+0.6), sesto lo statunitense che partiva da leader stagionale Johnny Brackins (7,81/+0.6), quindi il settimo ... L'argento va al giamaicano Nkrumie, autore del nuovo recordo nazionale Under 20 in 10'01. Letslie Tebogo è la nuova next big thing della velocità. Il botswano domina in maniera incontrastata la finale ...Quarto lo statunitense Curtis Williams (7,86/+0.8), quinto l'irlandese Reece Ademola (7,83/+0.6), sesto lo statunitense che partiva da leader stagionale Johnny Brackins (7,81/+0.6), quindi il settimo ...