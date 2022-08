“Le ho eliminate” | Sophie Codegoni taglia di netto | Rapporto chiuso dopo il GF

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L’influencersi prende la sua rivincitail Grande Fratello Vip:definitivamente ilcon lui L’ex gieffina(screenshot Twitter)sta vivendo un momento molto felice a diversi mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. La scelta di prendere parte al noto reality si è rivelata vincente sotto tutti i punti di vista: sia in campo professionale che in quello sentimentale. L’ex tronista nella casa più spiata d’Italia ha infatti trovato l’amore: la sua storia con Alessandro Basciano prosegue a gonfie vele ed i due fanno piani per un futuro insieme. Dal punto di vista professionale è invece arrivata una importante occasione: l’ex gieffina sarà la nuova Bonas di Avanti un altro ...

Codegoni e Alessandro Basciano fanno sul serio: la ricerca di una nuova casa a Roma A settembre l'ex gieffina sarà nel cast di Avanti un altro per questo andrà a vivere dal compagno Alessandro ...Niente da fare per Marta Menegatti e Valentina Gottardi : le due azzurre devono arrendersi ai quarti di finali contro le fortissime canadesiBukovec e Brandie Wilkerson apparse più brillanti delle italiane in ogni fase del match (21 - 15, 21 - 12 i parziali di un netto 2 - 0). Sfuma dunque il sogno semifinale per le ultime ...Ex gieffina senza peli sulla lingua: "Ho eliminato tutte le mele marce" Il Grande Fratello Vip è stato un grande trampolino di lancio per Sophie Codegoni ...Sophie Codegoni, che è stata tra i protagonisti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, ha fatto sapere di aver eliminato parecchie “mele marce” dalla sua vita dopo essere uscita dalla Casa di ...