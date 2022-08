Hulk è morto a 55 anni: se ne va Valdir Segato, vero fenomeno web – aveva un milione e mezzo di follower su TikTok (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’Hulk brasiliano sapeva bene i rischi per la sua salute, eppure ha deciso di perseguire ugualmente il suo “sogno”, anche a costo della morte. E’ morto a 55 anni Valdir Segato, il bodybuilder brasiliano seguito su TikTok da ben 1.6 milioni di follower, diventando, in poco tempo una star dei social. Segato, infatti, era ormai L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’brasiliano sapeva bene i rischi per la sua salute, eppure ha deciso di perseguire ugualmente il suo “sogno”, anche a costo della morte. E’a 55, il bodybuilder brasiliano seguito suda ben 1.6 milioni di, diventando, in poco tempo una star dei social., infatti, era ormai L'articolo NewNotizie.it.

