Enrico Letta | ' Nessun veto su Renzi'

(Di mercoledì 3 agosto 2022) - 'Io non ho messo veti nei confronti dio.ha deciso di correre da solo, se volesse cambiare idea sono pronto a incontrarlo e a parlarci. C'è ancora tempo' così il segretario ...

Mov5Stelle : La prima stagione della serie tv con protagonisti Enrico Letta e Carlo Calenda si è conclusa, con le immagini dell’… - GianlucaVasto : Indecente la coalizione di centrodestra (Letta Gelmini Brunetta Calenda Di Maio) che vuole battere quella di destra… - gippu1 : E pensare che è esistito un tempo in cui @CarloCalenda ed Enrico erano letteralmente la stessa persona. #Calenda… - ManzolilloCG : RT @ultimora_pol: #Italia Enrico #Letta si è rifiutato di rispondere alla domanda sul voto di Fratoianni contro l'allargamento della NATO.… - Paroledipaola : RT @ultimora_pol: #Italia Enrico #Letta si è rifiutato di rispondere alla domanda sul voto di Fratoianni contro l'allargamento della NATO.… -

- 'Io non ho messo veti nei confronti di nessuno. Renzi ha deciso di correre da solo, se volesse cambiare idea sono pronto a incontrarlo e a parlarci. C'è ancora tempo' così il segretario ..."Non ho mai posto nessun veto a Matteo Renzi, ha detto che vuole correre da solo, se volesse cambiare idea sono pronto a incontrarlo e parlarci" . Il segretario del Pd,, lo ha detto ai microfoni di La7. Dunque il segretario dem sembra aprire anche a Renzi, ma il leader di Italia Viva non ha preso bene l'asse Pd - Azione siglato alcuni giorni fa. Aveva ...Roma, 3 ago Un confronto con la Meloni "Se la convincete sì. Io sono qui, anche il 15 agosto". Lo ha detto Enrico Letta a La corsa dal voto, su La7.Il segretario del Pd: "Renzi oggi ha deciso di correre da solo, se volesse cambiare idea sono pronto a incontrarlo". E dice di volere a tutti i costi un accordo coi i Verdi e Sinistra italiana ...