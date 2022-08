Calciomercato – Monza, Pablo Marì a un passo: fu accostato anche al Milan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Monza è pronto ad accogliere un altro colpo di Calciomercato: vicino Pablo Marì, difensore dell'Arsenal accostato anche al Milan in passato Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilè pronto ad accogliere un altro colpo di: vicino, difensore dell'Arsenalalin passato

DiMarzio : #Calciomercato | #Monza in chiusura per #PabloMarì dell'#Arsenal - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza: #Rovella è un'idea concreta per il centrocampo. La situazione - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: #Monza al lavoro per sfoltire l’organico. In uscita Davide #Bettella vicinissimo alla #Ternana in prestito e Luca #Caldirol… - zazoomblog : Calciomercato Monza il prossimo colpo di Galliani arriva entro 48 ore - #Calciomercato #Monza #prossimo #colpo - Bugembemicheal4 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Monza in chiusura per #PabloMarì dell'#Arsenal -