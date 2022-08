Salvati 64 migranti a largo delle isole Kerkennah in Tunisia (Di martedì 2 agosto 2022) Motovedette tunisine hanno tratto in salvo 64 migranti di diverse nazionalità a bordo di un'imbarcazione in difficoltà al largo delle isole Kerkennah. Lo rende noto l'amministrazione delle dogane ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Motovedette tunisine hanno tratto in salvo 64di diverse nazionalità a bordo di un'imbarcazione in difficoltà al. Lo rende noto l'amministrazionedogane ...

Destradipopolo : OK AI CONTROLLI, MA PER “FERMARE” UNA NAVE IN PORTO OCCORRONO PROVE: “PRESTARE SOCCORSO E’ UN OBBLIGO,I MIGRANTI SA… - tg2rai : Sbarcano a #Salerno i #migranti salvati da una ong. Il governatore #DeLuca aveva chiesto lo stop, esclusi i minori,… - _Love_Villains : @samuele_lenzoni @matteosalvinimi - peacelink : #Migranti, sbarcano a #Taranto i 438 migranti salvati dalla Sea Watch 3 - panigotto : @moltitudo Che di per sé sarebbe una bella notizia, visto che si salvano più persone. Draghi dimissionario. Più mi… -