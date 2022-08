Salernitana | pazza idea a centrocampo! Arriva l’assist dal Decreto Crescita

24Trends_Italia : 9. Lory Del Santo - 20mille+ 10. Marilyn Monroe - 20mille+ 11. LOL pazza del mio migliore amico - 20mille+ 12. Koso… - Andrea842631710 : È arrivato mio zio dall’America. È tifosissimo della #Lazio. Manca solo che #Mertens decida di andare nella capit… -

Ottopagine

IDEA MERTENS Appena svincolatosi dal Napoli, "Ciro" rimane legatissimo alla città partenopea ... ma non si è accordato con la Lazio del suo mentore Sarri, così si è inserita lache ha ...Sfide contro i falsinei,a secco di gol ed ecco la gioia: marcatura contro il Venezia. ... Una cosa che ho capito di Napoli è che la gente èper il calcio e per la squadra. Il calore e ... Salernitana, Bonazzoli e Boulaye Dia non si sbloccano: pazza idea Piatek Lorenzo Pirola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social ufficiali della Salernitana. "Sensazioni bellissime e positive quando ...Sulla strada di un Rovella in maglia bianca ci sono quindi svariati ostacoli: la permanenza di Maggiore, il via libera di Allegri e la concorrenza di altri club di A come Cremonese, Lecce, Salernitana ...