Int partecipa a Consultazione pubblica Ue su evasione fiscale

Roma, 2 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha partecipato alla Consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea su evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva. Il presidente dell'Int ha sottolineato che "il ruolo degli operatori professionali (cosiddetti facilitatori) nella pianificazione fiscale aggressiva o nel favorire l'evasione deve essere assolutamente posto sotto controllo da parte dell'Ue in collaborazione con le Nazioni comunitarie". Alemanno però ha avvertito: "Bisogna evitare forme di eccessiva burocratizzazione in quanto andrebbero a detrimento degli operatori corretti, della libera iniziativa e dello scambio di beni e servizi. E' necessario un sistema ...

