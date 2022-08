I look più belli di Leni Klum (Di martedì 2 agosto 2022) Figlia della top model Heidi Klum e Flavio Briatore, Leni Klum è una delle giovani modelle che rappresenta la generazione Z. Ha raccolto il testimone della mamma e ha fatto delle passerelle la sua casa e il suo futuro. Buon sangue non mente e Heidi Klum è molto fiera di sua figlia Leni. Volto della generazione Z, la giovanissima modella ha soffiato qualche mese fa le candele del suo diciottesimo compleanno, prontamente documentato su Instagram con torta annessa. Classe 2004, il suo è un nome ben noto non soltanto oltreoceano come figlia della top model Heidi, ma anche in Italia come figlia di Flavio Briatore (anche se l’imprenditore non l’ha mai riconosciuta come tale). Leni Klum. Crediti: InstagramSeguendo l’esempio di sua madre, Leni ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 agosto 2022) Figlia della top model Heidie Flavio Briatore,è una delle giovani modelle che rappresenta la generazione Z. Ha raccolto il testimone della mamma e ha fatto delle passerelle la sua casa e il suo futuro. Buon sangue non mente e Heidiè molto fiera di sua figlia. Volto della generazione Z, la giovanissima modella ha soffiato qualche mese fa le candele del suo diciottesimo compleanno, prontamente documentato su Instagram con torta annessa. Classe 2004, il suo è un nome ben noto non soltanto oltreoceano come figlia della top model Heidi, ma anche in Italia come figlia di Flavio Briatore (anche se l’imprenditore non l’ha mai riconosciuta come tale).. Crediti: InstagramSeguendo l’esempio di sua madre,...

dayitalianews : Arisa sposa la moda della body chain: look sempre più audaci e foto totalmente senza veli @ARISA_OFFICIAL… - zazoomblog : Sophie di Wessex lo stile boho-chic della contessa è il royal look più estivo del momento - #Sophie #Wessex #stile… - ClioMakeUp : Gonne in satin 2022 per look sofisticati ?? le più belle e come abbinarle - Alessio77310422 : RT @FeetDafne: 'Un sorriso è il modo più economico per cambiare il tuo look'. (Charles Gordy) - Isabellaorio7 : @ArianaWorldHQ How I look on you, borderline, e piu ti penso, etc -