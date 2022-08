Elezioni, Conte “Nessun contrasto con Grillo per le liste” (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sui giornali leggo continuamente di contrasti tra me e Grillo per la formazione delle liste: noi abbiamo uno statuto chiaro con regole precise. Stiamo scrivendo i regolamenti, in linea con lo statuto, con dei criteri per le candidature e le autocandidature che saranno votate dagli iscritti in rete”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a “Radio anch'io estate” su Radio1. “Ci saranno tutti gli elementi perchè questa candidature rispondano ai principi e ai valori del Movimento, perchè sono tutti candidati che dovranno concordare e condividere la nostra carta dei principi e dei valori: questa è la novità”, ha aggiunto. Per Conte “il campo largo è diventato un campo di battaglia: chi di arroganza ferisce, il Pd, di arroganza perisce. Vedete Calenda come sta trattando il Pd. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sui giornali leggo continuamente di contrasti tra me eper la formazione delle: noi abbiamo uno statuto chiaro con regole precise. Stiamo scrivendo i regolamenti, in linea con lo statuto, con dei criteri per le candidature e le autocandidature che saranno votate dagli iscritti in rete”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a “Radio anch'io estate” su Radio1. “Ci saranno tutti gli elementi perchè questa candidature rispondano ai principi e ai valori del Movimento, perchè sono tutti candidati che dovranno concordare e condividere la nostra carta dei principi e dei valori: questa è la novità”, ha aggiunto. Per“il campo largo è diventato un campo di battaglia: chi di arroganza ferisce, il Pd, di arroganza perisce. Vedete Calenda come sta trattando il Pd. ...

fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Dobbiamo difendere la Costituzione e la centralità del Parlamento. Nostro assetto è a rischio” - Adnkronos : #Conte: 'Le nostre idee non sono negoziabili'. #M5S - Corriere : Grillo «scheda» i fuoriusciti: sono zombie. Conte cede: «Il mio nome non sarà sul simbolo M5S» - nestquotidiano : Elezioni, Conte “Nessun contrasto con Grillo per le liste” - IlModeratoreWeb : Elezioni, Conte “Nessun contrasto con Grillo per le liste” - -