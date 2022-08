Juve, l’infortunio di Pogba preoccupa: due ipotesi sui tempi di recupero (Di lunedì 1 agosto 2022) l’infortunio rimediato nell’amichevole con il Chivas rischia di tenere Paul Pogba fuori dai campi più a lungo del previsto. Le effettive tempistiche di recupero verranno chiarite dal consulto medico che avverrà nella giornata di oggi con il professor Bertrand Cottet-Sonnery. Il ricorso all’intervento chirurgico pare ormai inevitabile per il n°10 bianconero, il cui rientro dipenderà da quale operazione verrà ritenuta più adeguata alla sua situazione. Le ipotesi per la lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro riportata dal francese sono due. Pogba Infortunio recupero La prima è la meniscectomia, che consiste nell’asportazione del menisco rotto, che prevede un ritorno in tempi piuttosto brevi data la gravità ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 1 agosto 2022)rimediato nell’amichevole con il Chivas rischia di tenere Paulfuori dai campi più a lungo del previsto. Le effettivestiche diverranno chiarite dal consulto medico che avverrà nella giornata di oggi con il professor Bertrand Cottet-Sonnery. Il ricorso all’intervento chirurgico pare ormai inevitabile per il n°10 bianconero, il cui rientro dipenderà da quale operazione verrà ritenuta più adeguata alla sua situazione. Leper la lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro riportata dal francese sono due.InfortunioLa prima è la meniscectomia, che consiste nell’asportazione del menisco rotto, che prevede un ritorno inpiuttosto brevi data la gravità ...

ZonaBianconeri : RT @VitoGirolamo27: ??Indiscrezione confermata dal @CorSport: la #Juve piomba su #MilinkovicSavic. L’incertezza sull’infortunio di #Pogba… - lallamax : @22jctraveler @calciomercatoit Ci sono tante variabili un po’ come gli infortuni. Poi bisogna attendere la fine del… - 22jctraveler : @MannySberbitz @JackFCIM1908 @gippu1 Ma chi lo sta facendo passare? Forse la stampa scema, fidati che non c'e' uno… - lizouxoliva : @aliasvaughn Si dice peggio... Sig. Damascelli : week-end Nero per gli Agnelli, Ferrari e sconfitta della juve, dov… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: L’infortunio di #Pogba ‘porta’ #MilinkovicSavic alla #Juventus: maxi offerta a #Lotito | C'e l'ok di... LE CIFRE ??? htt… -