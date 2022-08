(Di lunedì 1 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 18.813 icasi di Coronavirus in Italia, su un totale di 105.839 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino reso noto dal Ministero della Salute sull'emergenza. Sono 121 i morti, che portano il totale delleda inizio pandemia a quota 172.207. A livello di ospedalizzazioni, sono 10.527 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (28 in più rispetto a ieri), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 398 (10 in più di ieri). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 18.813 i nuovi contagi, 121 le vittime - - bizcommunityit : Covid, le notizie di oggi: 18.813 nuovi casi e 121 morti LIVE - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 18.813 contagi e 121 morti: bollettino 1 agosto - - Italpress : Covid, 18.813 i nuovi contagi, 121 le vittime - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Covid, 18.813 nuovi casi e 121 morti. Il tasso di positività al 17,8% -

Nelle ultime 24 ore sono stati 18.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 36.966. I tamponi ...per comprendere l'andamento della pandemia - i pazientiin ......Salute sull'emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 18.... Il tasso di positività è al 17,8% (ieri al 18%) Bollettinodi oggi 1 agosto 2022, la situazione ...Covid in Italia In tutta Italia sono 18.813 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 36.966. Le vittime ...MILANO (ITALPRESS) - Sono 18.813 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 105.839 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge da ...