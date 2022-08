Calenda decide sull'alleanza col Pd: "Deluso, ma attendo risposte precise" (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Si complica la partita delle allenze nel campo contrapposto al centrodestra. A pochi giorni dalla dead line per la presentazione dei contrassegni e simboli elettorali e, ancor di più, a ridosso della scedenza della presentazione delle liste e dei candidati, ovvero delle decisioni sui collegi uninominali, la situazione nel centrosinistra appare tutt'altro che rosea, con il rischio concreto che l'alleanza tra Pd e Azione possa saltare ancor prima di vedere la luce. Tempo di decidere I tempi stringono e sia il segretario del Pd, Enrico Letta, che l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ne sono consapevoli, tanto da sollecitare entrambi una risposta definitiva. Letta lo fa lanciando un "appello accorato" affinchè Calenda torni sui suoi passi e desista dall'ipotesi - caldeggiata invece da Matteo Renzi ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Si complica la partita delle allenze nel campo contrapposto al centrodestra. A pochi giorni dalla dead line per la presentazione dei contrassegni e simboli elettorali e, ancor di più, a ridosso della scedenza della presentazione delle liste e dei candidati, ovvero delle decisioni sui collegi uninominali, la situazione nel centrosinistra appare tutt'altro che rosea, con il rischio concreto che l'tra Pd e Azione possa saltare ancor prima di vedere la luce. Tempo dire I tempi stringono e sia il segretario del Pd, Enrico Letta, che l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo, ne sono consapevoli, tanto da sollecitare entrambi una risposta definitiva. Letta lo fa lanciando un "appello accorato" affinchètorni sui suoi passi e desista dall'ipotesi - caldeggiata invece da Matteo Renzi ...

