Acquisto auto, digitale ok ma gli italiani preferiscono andare in concessionaria (Di lunedì 1 agosto 2022) Il lockdown del 2020 e le successive restrizioni all'apertura degli esercizi commerciali hanno, per mesi, impedito agli italiani di potersi recare nelle concessionarie per procedere all'Acquisto della nuova auto. Una condizione che ha reso presto necessario, quindi, traslare tutto il processo di compravendita sui canali digitali: dal primo contatto, con consulenza in videochiamata, all'Acquisto vero e proprio, finalizzato sempre online. Seppure tale procedura abbia avuto, con il covid, una spinta importante, si tratta di una modalità a cui non ci si è mai abituati del tutto e anzi, con il lento ritorno alla normalità e avendo la possibilità di scegliere, molti hanno fatto ritorno fisico in concessionaria, per provare e toccare con mano l'auto, prima di acquistarla. Un sondaggio ...

