Lezione di Seconda Divisione a Elche

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 30/07/2022 alle 22:24 est Cartagena ha battuto il popolo di Elche nel trofeo Carabela de Plata 2-0 Pablo Vázquez e Alfredo Ortuño hanno segnato i gol per gli Albinegros L'Elche Football Club è stato superato dal Cartagena Football Clubche ha dimostrato di essere una buona squadra di Seconda Divisione e ha meritatamente prevalso e i gol segnati da Pablo Vázquez e Alfredo Ortuño, che gli sono valsi la vittoria nel trofeo Carabela de Plata. L'incontro, iniziato dopo l'a omaggio a Gonzalo Verdu, difensore di Cartagena di Elche ed ex Cartagena, ha registrato le sue prime occasioni molto presto. Nei primi cinque minuti, i portieri Axel Werner ...

