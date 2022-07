"A chi sono in mano i servizi": Guzzanti-choc, al voto del 25 settembre... (Di domenica 31 luglio 2022) Scherzando si può dir tutto, perfino la verità. Come ai tempi delle false prime pagine di Paese sera («Arrestato Tognazzi, capo delle Br»), il falso titolo di Libero sul vero pericolo di infiltrazioni delle intelligence - non solo russa- nella più feroce e inconsistente campagna elettorale che si ricordi, ha scatenato il bazooka della stampa di sinistra. Caro Paolo Guzzanti, ex senatore, cronista fondamentale, già presidente della Commissione Mitrokhin, perchè Sandro Sallusti non finisce di fare una provocazione, che molti gridano al complotto? «Mah. Questi, presi dalla foga non sono nemmeno arrivati alla fine dell'articolo, dove si spiegava la provocazione...». Il pezzo del direttore di Libero parla di «falso giornalismo al servizio di una parte politica, di sciacallaggio mediatico per fini elettorali»; e teme che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Scherzando si può dir tutto, perfino la verità. Come ai tempi delle false prime pagine di Paese sera («Arrestato Tognazzi, capo delle Br»), il falso titolo di Libero sul vero pericolo di infiltrazioni delle intelligence - non solo russa- nella più feroce e inconsistente campagna elettorale che si ricordi, ha scatenato il bazooka della stampa di sinistra. Caro Paolo, ex senatore, cronista fondamentale, già presidente della Commissione Mitrokhin, perchè Sandro Sallusti non finisce di fare una provocazione, che molti gridano al complotto? «Mah. Questi, presi dalla foga nonnemmeno arrivati alla fine dell'articolo, dove si spiegava la provocazione...». Il pezzo del direttore di Libero parla di «falso giornalismo alo di una parte politica, di sciacallaggio mediatico per fini elettorali»; e teme che ...

