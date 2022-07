Roma-Tottenham 1-0 | tabellino e marcatori amichevoli 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 30 luglio 2022) Ile idi1-0, test amichevole ad Haifa, in Israele. Dopo 1? Dybala sfiora subito il gol su spunto di Zalewski: Sanchez prima e Lloris poi respingono. Al 29? lapassa in vantaggio: Dybala si incarica di un calcio d’angolo, scodella in area e trova Ibanez che anticipa tutti e firma l’1-0. Nella ripresa calano i ritmi. Si fa male Zalewski al 60? e al suo posto entra Zalewski. Dura 60? anche la partita di Dybala, con Matic al suo posto. Nel finale ci provano Sessegnon e Kane, ma il risultato non cambia.(3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6 (78? Celik 6), Cristante 6, Pellegrini 6 (90’+3? El Shaarawy sv), Zalewski 6.5 (60? Spinazzola 6); Dybala 6 (60? Matic 6), Zaniolo 6 (90? Bove sv); Abraham 6.A disp.: ...