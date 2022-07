REPUBBLICA – Juve su Fabian Ruiz: può sostituire Pogba (Di venerdì 29 luglio 2022) La Juve deve sostituire Paul Pogba e pensa a Fabian Ruiz del Napoli, giocatore in scadenza di contratto. L’infortunio del centrocampista francese è molto peggiore rispetto di quello che si era prospettato: si parla di uno stop anche oltre i quattro mesi. Insomma una situazione che costringe la Juventus a cercare un’alternativa a Pogba, visto che non la sua assenza sarà molto lunga. Tra le ipotesi di mercato c’è Fabian Ruiz, giocatore che ha un contratto fino al 2023 e non trova alcun accordo per rinnovare con il Napoli. Fabian Ruiz alla Juve In realtà è il giocatore che non vuole sentire nemmeno parlare di rinnovo, anche perché i suoi agenti hanno deciso di andare a scadenza. Ecco ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 29 luglio 2022) LadevePaule pensa adel Napoli, giocatore in scadenza di contratto. L’infortunio del centrocampista francese è molto peggiore rispetto di quello che si era prospettato: si parla di uno stop anche oltre i quattro mesi. Insomma una situazione che costringe lantus a cercare un’alternativa a, visto che non la sua assenza sarà molto lunga. Tra le ipotesi di mercato c’è, giocatore che ha un contratto fino al 2023 e non trova alcun accordo per rinnovare con il Napoli.allaIn realtà è il giocatore che non vuole sentire nemmeno parlare di rinnovo, anche perché i suoi agenti hanno deciso di andare a scadenza. Ecco ...

