La faida dei trapper di Milano: in carcere Simba La Rue per il sequestro di Touché. Le intercettazioni del clan (Di venerdì 29 luglio 2022) I carabinieri di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere a carico di nove persone per gravi fatti di violenza tra gruppi di 'trapper'. Tra i destinatari del provvedimento del gip Guido Salvini, nell'inchiesta del pm Francesca Crupi, c'è Mohamed Lamine Saida, detto Simba la Rue, accusato, tra l'altro, di sequestro di persona e lesioni su Mohamed Amine Amagour, il rapper Baby Touché, che il 9 giugno fu picchiato e tenuto dentro un'auto per 2 ore coi video postati sui social. Simba, poi, a metà giugno subì un agguato e fu ferito a coltellate a Treviolo. Su questo caso indagano i pm di Bergamo. A Simba e altri cinque viene contestato anche un episodio di rapina ai danni due giovani del gruppo di Baby Touché.

