DISNEY PLUS AGOSTO 2022: LIGHTYEAR LA VERA STORIA DI BUZZ, SHE HULK, ANDOR, PREY, I AM GROOT (Di venerdì 29 luglio 2022) Torna l’appuntamento con le ultimissime di DISNEY+ e tutte le novità di AGOSTO 2022. Se vi siete persi il post sulle novità relative a Netflix lo trovate QUI. Poche ma buone è questa probabilmente la frase che meglio riassume il mese di AGOSTO 2022 di DISNEY PLUS, la piattaforma del colosso dell’intrattenimento infatti presenterà davvero poche novità rispetto al normale ma tutte decisamente di grande interesse e attese almeno dalle proprie fanbase… Arriva a strettissimo giro dalla distribuzione nelle sale cinematografiche il nuovo capolavoro Pixar LIGHTYEAR – La VERA STORIA di BUZZ, e in esclusiva il nuovo capitolo del franchise di Predator: PREY. Per i fan di Star Wars debutta ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 29 luglio 2022) Torna l’appuntamento con le ultimissime di+ e tutte le novità di. Se vi siete persi il post sulle novità relative a Netflix lo trovate QUI. Poche ma buone è questa probabilmente la frase che meglio riassume il mese didi, la piattaforma del colosso dell’intrattenimento infatti presenterà davvero poche novità rispetto al normale ma tutte decisamente di grande interesse e attese almeno dalle proprie fanbase… Arriva a strettissimo giro dalla distribuzione nelle sale cinematografiche il nuovo capolavoro Pixar– Ladi, e in esclusiva il nuovo capitolo del franchise di Predator:. Per i fan di Star Wars debutta ...

