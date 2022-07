ATP Umago 2022, Fabio Fognini e Simone Bolelli approdano in Finale! (Di venerdì 29 luglio 2022) Una giornata particolarmente felice per il tennis italiano a Umago (Croazia). Se è vero che ben tre azzurri saranno nelle semifinali del tabellone di singolare (Jannik Sinner, Franco Agamenone e Giulio Zeppieri), Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno mostrato chiari segnali di vitalità con la Finale ottenuta nel torneo di doppio, la quarta di questo 2022 sugli scudi per loro, citando quelle a Rio de Janeiro (vittori), Sydney e a Bastad (ko). I due azzurri (teste di serie n.1) hanno sconfitto per 6-0 7-6 (5) la coppia formata dal portoghese Francisco Cabral e dal bosniaco Tomislav Brkic. Con questo riscontro, il ligure e l’emiliano giocheranno contro il britannico Lloyd Glasspool e il finlandese Harri Heliövaara nell’ultimo atto. Nel primo set si assiste a un soliloquio del duo nostrano. ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Una giornata particolarmente felice per il tennis italiano a(Croazia). Se è vero che ben tre azzurri saranno nelle semifinali del tabellone di singolare (Jannik Sinner, Franco Agamenone e Giulio Zeppieri),hanno mostrato chiari segnali di vitalità con la Finale ottenuta nel torneo di doppio, la quarta di questosugli scudi per loro, citando quelle a Rio de Janeiro (vittori), Sydney e a Bastad (ko). I due azzurri (teste di serie n.1) hanno sconfitto per 6-0 7-6 (5) la coppia formata dal portoghese Francisco Cabral e dal bosniaco Tomislav Brkic. Con questo riscontro, il ligure e l’emiliano giocheranno contro il britannico Lloyd Glasspool e il finlandese Harri Heliövaara nell’ultimo atto. Nel primo set si assiste a un soliloquio del duo nostrano. ...

