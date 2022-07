Vaiolo delle scimmie, Ecdc-Oms: in regione europea circa 13mila casi (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono intorno ai 13mila (13.043) i casi di Vaiolo delle scimmie identificati al 26 luglio in 37 Paesi e aree di tutta la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 12.761 casi sono stati segnalati da 32 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e all’Ufficio regionale europeo dell’Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 12.689 confermati in laboratorio. Lo comunicano Ecdc e Oms Europa nell’ultimo aggiornamento sull’epidemia di Monkeypox, nel quale per l’Italia vengono indicati 426 casi, in linea con l’ultimo bollettino nazionale. Dei casi registrati su Tessy per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono intorno ai(13.043) idiidentificati al 26 luglio in 37 Paesi e aree di tutta ladell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 12.761sono stati segnalati da 32 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie () e all’Ufficio regionale europeo dell’Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 12.689 confermati in laboratorio. Lo comunicanoe Oms Europa nell’ultimo aggiornamento sull’epidemia di Monkeypox, nel quale per l’Italia vengono indicati 426, in linea con l’ultimo bollettino nazionale. Deiregistrati su Tessy per ...

