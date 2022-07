Tumori, tessuto ovarico conservato anche in bambine al Gemelli di Roma (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ una piccola Romana di 12 anni, in cura per un sarcoma, la prima paziente minorenne sottoposta a prelievo di tessuto ovarico per la crioconservazione presso la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. Una procedura che consente di mantenere le speranze di poter avere un figlio, in futuro, dopo aver affrontato un cancro. Il prelievo è stato effettuato in virtù di un accordo siglato nel gennaio 2022 con la Banca del tessuto ovarico e cellule germinali (Bto) della Regione Lazio, che ha sede presso gli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (Ifo) ed è diretta da Enrico Vizza, che rappresenta al momento l’unica banca in Italia certificata dal Centro nazionale trapianti (Cnt) e l’unica inserita nel Compendio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ una piccolana di 12 anni, in cura per un sarcoma, la prima paziente minorenne sottoposta a prelievo diper la crioconservazione presso la Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs di. Una procedura che consente di mantenere le speranze di poter avere un figlio, in futuro, dopo aver affrontato un cancro. Il prelievo è stato effettuato in virtù di un accordo siglato nel gennaio 2022 con la Banca dele cellule germinali (Bto) della Regione Lazio, che ha sede presso gli Istituti fisioterapici ospitalieri di(Ifo) ed è diretta da Enrico Vizza, che rappresenta al momento l’unica banca in Italia certificata dal Centro nazionale trapianti (Cnt) e l’unica inserita nel Compendio ...

