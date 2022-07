Roma, rapina un negozio e aggredisce gli agenti: arrestato (Di giovedì 28 luglio 2022) Ieri pomeriggio, in via Antonio Ciamarra, un uomo di 49 anni ha cercato di rapinare un esercizio commerciale. Una volta entrato, ha approfittato della distrazione dei clienti e ha raggiunto la cassa che ha cercato di scassinare con calci e pugni. Non riuscendoci, ha rubato un portafoglio lasciato lì vicino ed è fuggito via. L’arrivo degli agenti Un attimo prima stava prendendo a calci e pugni la cassa, un attimo dopo era a bordo di uno scooter. La sua fuga però è durata veramente poco. Gli agenti del Commissariato Tuscolano e della Sezione Volanti l’hanno raggiunto e bloccato. Una situazione però che stava per degenerare quando l’uomo ha opposto resistenza colpendo gli agenti. Il 49enne è stato bloccato e accompagnato negli uffici, l’arresto è stato convalidato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022) Ieri pomeriggio, in via Antonio Ciamarra, un uomo di 49 anni ha cercato dire un esercizio commerciale. Una volta entrato, ha approfittato della distrazione dei clienti e ha raggiunto la cassa che ha cercato di scassinare con calci e pugni. Non riuscendoci, ha rubato un portafoglio lasciato lì vicino ed è fuggito via. L’arrivo degliUn attimo prima stava prendendo a calci e pugni la cassa, un attimo dopo era a bordo di uno scooter. La sua fuga però è durata veramente poco. Glidel Commissariato Tuscolano e della Sezione Volanti l’hanno raggiunto e bloccato. Una situazione però che stava per degenerare quando l’uomo ha opposto resistenza colpendo gli. Il 49enne è stato bloccato e accompagnato negli uffici, l’arresto è stato convalidato. su Il Corriere della Città.

