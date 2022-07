Juve, Pogba a un bivio tra operazione e Mondiali: stop comunque di 2-3 mesi (Di giovedì 28 luglio 2022) La situazione del ginocchio di Paul Pogba è seria e lo porterà in ogni caso a fermarsi per 2 o 3 mesi. Lo confermano i responsi che ha avuto dopo le visite in giro per l’Europa e le scelte possibili sembrano solo due, come riportato dall’ANSA. La prima: rischiare per andare al Mondiale, fermandosi solo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 luglio 2022) La situazione del ginocchio di Paulè seria e lo porterà in ogni caso a fermarsi per 2 o 3. Lo confermano i responsi che ha avuto dopo le visite in giro per l’Europa e le scelte possibili sembrano solo due, come riportato dall’ANSA. La prima: rischiare per andare al Mondiale, fermandosi solo Calcio e Finanza.

