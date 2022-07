Francesco: “Non saranno la corsa agli armamenti e le strategie di deterrenza a portare pace e sicurezza” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Oggi, di fronte all’insensata follia della guerra, abbiamo nuovamente bisogno di lenire gli estremismi della contrapposizione e di curare le ferite dell’odio. Una testimone di tragiche violenze passate, ha recentemente detto che ‘la pace ha un suo segreto: non odiare mai nessuno. Se si vuole vivere non si deve mai odiare’. Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici, di prendere le distanze e riarmarci fino ai denti: non saranno la corsa agli armamenti e le strategie di deterrenza a portare pace e sicurezza“. Così stamane, citando anche Edith Bruck , Papa Francesco si è rivolto alle autorità civili di Quebec, nell’ambito di un intervento volto alla pace nel mondo e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) “Oggi, di fronte all’insensata follia della guerra, abbiamo nuovamente bisogno di lenire gli estremismi della contrapposizione e di curare le ferite dell’odio. Una testimone di tragiche violenze passate, ha recentemente detto che ‘laha un suo segreto: non odiare mai nessuno. Se si vuole vivere non si deve mai odiare’. Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici, di prendere le distanze e riarmarci fino ai denti: nonlae ledi“. Così stamane, citando anche Edith Bruck , Papasi è rivolto alle autorità civili di Quebec, nell’ambito di un intervento volto allanel mondo e ...

oss_romano : #28luglio In Siria circa 12 milioni di persone non ricevono cure mediche. Per la rubrica “Ospedale da Campo” France… - Rvaticanaitalia : 'Non usare la letteratura per piegarla ad un uso religioso, ma far parlare la letteratura nella convinzione che con… - Adnkronos : #Papa Francesco: 'Armi non portano pace, politici guardino al futuro non a sostegno lobby'. - libellula58 : RT @DavideR46325615: Pierluigi Bersani: 'Giorgia Meloni e il cognato Francesco Lollobrigida hanno firmato un emendamento dove si dice: 'Ali… - francesco_carlo : @gigi52335676 Io non vorrei mi rappresentasse, ma se Di Maio ha fatto il ministro degli Esteri … -