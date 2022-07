Andrea Bocelli, il gesto per suo figlio Matteo commuove tutti: "Ci penso io" (Di giovedì 28 luglio 2022) Se qualcuno avesse mai avuto dei dubbi sulle qualità di padre di Andrea Bocelli, dopo aver saputo cosa ha fatto il grande artista per suo figlio non ne avrà più. Il gesto che ha commosso l' intero Paese. Andrea Bocelli è l'artista simbolo dell'Italia, nel corso della sua carriera ha avuto modo di partecipare a grandi eventi e di essere al fianco di artisti nazionali e internazionali guadagnando la stima e l'affetto di tutti. Non solo è una grande voce della lirica è una persona d'oro, che allieta non solo cantando ma con la sola sua presenza. Posato, mai fuori posto, sempre gentile e comunicativo ha un posto nel cuore di tutti. Andrea Bocelli ha sposato Enrica Cenzatti nel 1992 e dal loro amore sono nati due splendidi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 28 luglio 2022) Se qualcuno avesse mai avuto dei dubbi sulle qualità di padre di, dopo aver saputo cosa ha fatto il grande artista per suonon ne avrà più. Ilche ha commosso l' intero Paese.è l'artista simbolo dell'Italia, nel corso della sua carriera ha avuto modo di partecipare a grandi eventi e di essere al fianco di artisti nazionali e internazionali guadagnando la stima e l'affetto di. Non solo è una grande voce della lirica è una persona d'oro, che allieta non solo cantando ma con la sola sua presenza. Posato, mai fuori posto, sempre gentile e comunicativo ha un posto nel cuore diha sposato Enrica Cenzatti nel 1992 e dal loro amore sono nati due splendidi ...

caillon20 : Andrea Bocelli - Gratia Plena - YouTube - tgytsc : Andrea Bocelli and HAUSER - Melodramma - MariasoleEvens3 : @Gabri_strawb Io ho comprato i biglietti per il concerto di Andrea Bocelli a Lajatico stasera senza Tommy ma con An… - damtjj : Andrea Bocelli - Corcovado - Live / 2012 ft. Sandy - MarcanoRosmer : Andrea Bocelli - Con Te Partirò - Live From Piazza Dei Cavalieri, Italy ... -