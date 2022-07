Aiom | al via campagna ‘Neoplasiadonna’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Promozione di stili di vita corretti e diagnosi precoce sono gli obiettivi di, ladi comunicazione ideata da(Associazione italiana di oncologia medica), resa possibile dall’educational grant non condizionante di AstraZeneca e presentata oggi in una conferenza stampa virtuale. L’iniziativa, per ricordare l’importanza di prendersi cura della propria salute e di non sottovalutare i controlli di routine, prevede la distribuzione, nelle maggiori città italiane, di una guida sulla prevenzione, attività social, interviste e confronti con clinici e pazienti, eventi di sensibilizzazione one-to-one e uno spot. Seno, colon-retto, polmone, tiroide, melanoma, ovaio, utero e cervice sono le forme di cancro che colpiscono maggiormente le donne, con 182mila nuovi casi l’anno. Il Covid ha causato gravi ...