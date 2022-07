6 motivi per cui andare in psicoterapia può essere la chiave del successo (Di giovedì 28 luglio 2022) La psicoterapia è riservata solo ai malati di mente, ai deboli o a chi deve affrontare degli enormi problemi esistenziali? In realtà, la domanda è retorica e serve a svelare una serie di radicati pregiudizi perché una terapia psicoanalitica può fare una grande differenza nella nostra vita e aiutarci a raggiungere il successo, sia nel lavoro, sia nelle relazioni, nella vita personale e nel raggiungimento di un vero stato di benessere. Esistono ancora molti tabù riguardo alla salute mentale e alla ricerca di un aiuto, ma sono sempre più numerose le persone che utilizzano questa risorsa e testimoniano quanto sia stata utile per loro. Il motivo è che si tratta di qualcosa capace di farci scoprire ogni sorta di strumento utile nella vita, per affrontare i problemi, prendere decisioni migliori, avere più controllo sulle nostre emozioni ed ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Laè riservata solo ai malati di mente, ai deboli o a chi deve affrontare degli enormi problemi esistenziali? In realtà, la domanda è retorica e serve a svelare una serie di radicati pregiudizi perché una terapia psicoanalitica può fare una grande differenza nella nostra vita e aiutarci a raggiungere il, sia nel lavoro, sia nelle relazioni, nella vita personale e nel raggiungimento di un vero stato di ben. Esistono ancora molti tabù riguardo alla salute mentale e alla ricerca di un aiuto, ma sono sempre più numerose le persone che utilizzano questa risorsa e testimoniano quanto sia stata utile per loro. Il motivo è che si tratta di qualcosa capace di farci scoprire ogni sorta di strumento utile nella vita, per affrontare i problemi, prendere decisioni migliori, avere più controllo sulle nostre emozioni ed ...

