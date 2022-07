Un cappuccino con Sconcerti: se salta CDK può non essere un problema, perché Adli ha i colpi del campione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono molto curioso di vedere Yacine Adli in partite vere, un ragazzo di 22 anni che ha già giocato 99 gare nella serie A francese ed... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono molto curioso di vedere Yacinein partite vere, un ragazzo di 22 anni che ha già giocato 99 gare nella serie A francese ed...

caaamillab_ : RT @ayellowlamp: ho appena pianto 5 minuti al telefono con mia madre per un cane che si chiama focaccino perché suo padre si chiama cappucc… - writtenbyvante : sto andando al mare con c4gotto per colpa di questo cappuccino - BforBruschetta : RT @ayellowlamp: ho appena pianto 5 minuti al telefono con mia madre per un cane che si chiama focaccino perché suo padre si chiama cappucc… - castavwuke : RT @ayellowlamp: ho appena pianto 5 minuti al telefono con mia madre per un cane che si chiama focaccino perché suo padre si chiama cappucc… - anchimustdie : RT @ayellowlamp: ho appena pianto 5 minuti al telefono con mia madre per un cane che si chiama focaccino perché suo padre si chiama cappucc… -