Scivola in acqua e annega | muore bimba di 7 anni | era in gita con il Grest

Tragedia a Revine Lago, comune del trevigiano; nel pomeriggio di oggi una bimba è morta annegata dopo essere scivolata in acqua. Sette anni, si trovava sulle sponde del lago con un gruppo di ragazzi e gli animatori del Grest. L'allarme al 118 è stato lanciato attorno alle 15.50 ma i responsabili del gruppo estivo stavano cercando la giovanissima da almeno mezz'ora. La bambina è stata ritrovata, ormai esamine, solo perlustrando le sponde del lago. Il rinvenimento è stato effettuato da una coppia di turisti belgi. Sul posto i sanitari del Suem 118 con l'elisoccorso che hanno provato disperatamente a rianimarla per quasi un'ora. Le condizioni della piccola sono apparse subito disperate. E ogni tentativo è stato vano, la piccola è deceduta.

