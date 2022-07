Messa in mare, indagato don Mattia Bernasconi: “Chiedo scusa” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aveva celebrato la Messa in mare, in costume da bagno, con un materassino gonfiabile usato come altare. Don Mattia Bernasconi, 36 anni, prete della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano, è indagato dalla Procura di Crotone che ha aperto un fascicolo sulla celebrazione avvenuta domenica nella città calabrese. Messa in mare, indagato don Mattia Bernasconi. Lui chiede L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aveva celebrato lain, in costume da bagno, con un materassino gonfiabile usato come altare. Don, 36 anni, prete della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano, èdalla Procura di Crotone che ha aperto un fascicolo sulla celebrazione avvenuta domenica nella città calabrese.indon. Lui chiede L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

