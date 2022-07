Guenda Goria e Mirko annullano il matrimonio dopo i problemi di salute di lei (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non sono stati giorni facili quelli che Guenda Goria ha vissuto di recente. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria infatti, è stata ricoverata in ospedale dove ha subito una operazione e le sue condizioni di salute, non sono ancora buone tanto che nelle ultime ore la ragazza ha spiegato che dovrà ancora fare degli accertamenti per capire che cosa sta succedendo. E così oggi, Guenda e Mirko Gancitano, il suo compagno, hanno spiegato a chi li segue sui social, che hanno preso una decisione importante. Al momento non se la sentono di andare avanti con i preparativi del matrimonio, per questo hanno deciso di rimandare tutto. Le nozze avrebbero dovuto essere celebrate in autunno ma Guenda e Mirko, hanno deciso di prendersi del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non sono stati giorni facili quelli cheha vissuto di recente. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoinfatti, è stata ricoverata in ospedale dove ha subito una operazione e le sue condizioni di, non sono ancora buone tanto che nelle ultime ore la ragazza ha spiegato che dovrà ancora fare degli accertamenti per capire che cosa sta succedendo. E così oggi,Gancitano, il suo compagno, hanno spiegato a chi li segue sui social, che hanno preso una decisione importante. Al momento non se la sentono di andare avanti con i preparativi del, per questo hanno deciso di rimandare tutto. Le nozze avrebbero dovuto essere celebrate in autunno ma, hanno deciso di prendersi del ...

CronacaSocial : Guenda Goria di nuovo in ospedale, quali sono le sue condizioni di salute? E cosa sta succedendo dopo la gravidanza… - IsaeChia : Guenda Goria e Mirko Gancitano rimandano le nozze dopo i recenti avvenimenti: ecco quando si sposeranno L’ex vipp… - zazoomblog : Guenda Goria pronta al ritorno: “A breve una bellissima novità” - #Guenda #Goria #pronta #ritorno: - 361_magazine : Guenda Goria pronta per una bella novità - infoitcultura : Guenda Goria e il bimbo perso, “Era in posizione sbagliata”/ La dolorosa confidenza… -